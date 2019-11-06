Судьба правительства Санду решится в течение 72 часов. Президент: Нас поставили перед фактом – или принимаете нашего генпрокурора, или делайте, что хотите (ВИДЕО)

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Несмотря на то, что глава государства не поддерживает деятельность некоторых министерств, он выступает за сохранение нынешнего парламентского большинства. В то же время Игорь Додон отмечает, что в течение 72 часов правительство может пасть, если депутаты не поддержат инициативу премьера о взятии кабинетом министров ответственности за изменение Закона о Генеральной прокуратуре.

Об этом Игорь Додон заявил в эфире на частном телеканале.

– Позиция президента заключается в том, чтобы парламентское большинство продолжило свою работу, и было найдено решение. Я так понял, что завтра социалисты проведут заседание фракции, на котором примут решение о дальнейших действиях. Вероятно, через день-два они проведут и Республиканский совет. Видел сегодня заявление социалистов о том, что они не поддерживают то, чтобы премьер брала на себя ответственность по назначению генпрокурора. В Конституции это не предусмотрено, – сказал он.

По словам главы государства, в высшем законе страны четко говорится о том, что после взятия ответственности правительством и после регистрации этого проекта в парламенте, начинается отсчет 3-дневного срока. То есть, есть трое суток на принятие решения.

– Первый сценарий: правительство приходит в парламент с этим проектом закона, и парламент принимает решение против этого закона, тем самым, правительство “падёт”. Второй сценарий – у парламента не будет кворума, депутаты не придут, либо премьер представляет проект и убеждает депутатов его принять, то есть, не голосуют против. Таким образом, через 72 часа правительство либо уйдет в отставку, либо продолжит свою работу, – отметил он.

Глава государства также рассказал, что несмотря на подписанное соглашение, Санду не обсудила принятое ей решение с партнерами по коалиции, а поставила их перед фактом.

– Факт, что госпожа премьер-министр пошла на этот шаг, говорит о довольно интересном положении. Она могла бы обсудить это со своими коллегами по альянсу, но она не сделала этого. А в соглашении, подписанном между ПСРМ и “АКУМ”, четко прописано, какова процедура назначения кандидатуры на пост генпрокурора: комиссия из Министерства юстиции, ВСП, президент. Она подписала это соглашение, как и я. Теперь, нарушив это соглашение, предлагается другой подход. Это противоречит Конституции – вряд ли социалисты подобное примут. И подобное может привести к распаду правительства. Почему они пошли на такой шаг, понимая последствия? У меня несколько вариантов. Первый – они “на эмоциях” после потери Кишинева, и второй – понимают, что не могут больше ничего сделать в некоторых областях, и нашли “лучшее” решение этой проблемы. Иначе какой смысл? Они могли прийти к коллегам и обсудить аннулирование конкурса, изменение законодательства и т. д. Но они этого не сделали и поставили нас перед фактом: или вы принимаете назначение прокурора премьер-министром, или делайте, что хотите, – заявил Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что выходом из сложившейся ситуации мог бы стать отказ Санду от решения взять на себя ответственность за изменение Закона о Генеральной прокуратуре, отставка министра юстиции Олеси Стамате и проведение нового конкурса на должность генпрокурора.