Судьба молдавской столицы решится в ходе второго тура выборов 3 июня

Судьба молдавской столицы решится в ходе второго тура выборов 3 июня

Согласно законодательству, если ни один из кандидатов не набирает достаточного количества голосов для победы в первом туре выборов, ровно через две недели проходит второй тур голосования, куда выходят двое кандидатов, получивших наибольшее количество голосов избирателей. 

Таким образом, второй тур выборов генерального примара Кишинева пройдет 3 июня. За победу поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан, занявший первое место в первом туре с 40,97%, и кандидат партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе, который получил 32,12%. Отрыв между кандидатами составляет 9% в пользу Чебана.

Напомним, что всего участие в выборах генерального примара Кишинева, которые прошли вчера, 20 мая, приняли 11 кандидатов.

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