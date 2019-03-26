Суд вынес приговор врачу-акушеру, обвиненному в даче взятки

0

Врач-акушер был признан виновным в извлечении выгоды из влияния. Суд Кишинёва оштрафовал его на 2 300 условных единиц, что эквивалентно 115 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, подсудимый полностью признал свою вину и потребовал рассмотреть дело в особом порядке на основании доказательств, представленных на стадии уголовного расследования, в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 364/1 Уголовно-процессуального кодекса. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что подсудимый признал вину и сотрудничал с уголовно-исполнительным органом и судом. Однако прокуратура намерена обжаловать данное решение.

Напомним, что в октябре в результате обысков, проведенных прокурорами и сотрудниками НАЦ, были задержаны 10 человек: 3 судей Апелляционной палаты, 2 судей суда сектора Центр, прокурор Муниципальной прокуратуры, адвокат, юридический помощник, врач и физическое лицо.