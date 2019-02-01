Суд вынес приговор в отношении осужденного, занимавшегося коррупцией в изоляторе НАЦ

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Суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Буюканы признал виновным ранее осужденного за коррупцию мужчину, и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциаре полузакрытого типа.

Кроме этого, суд назначил мужчине штраф в размере 200 000 леев и лишил его права занимать государственные должности на 5 лет. Такое наказание, по данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, подсудимый получил за извлечение выгоды из влияния и коррупцию, которой он занимался, будучи за решёткой в изоляторе Национального антикоррупционного центра.

Напомним, что задержанный и помещённый в изолятор НАЦ мужчина вымогал у двоих сокамерников 5 000 и 7 000 евро. В обмен на деньги он пообещал повлиять на сотрудников по борьбе с коррупцией, а также на судей и помочь в замене меры пресечения с ареста на домашний арест или временное освобождение под судебный контроль.

Приговор может быть обжалован в течение последующих 15 дней.