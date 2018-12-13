Суд вынес приговор в отношении мужчины, выстрелившего в голову известного спортсмена

Суд Кишинёва огласил приговор по делу боксёра Владислава Грибинчи, в голову которого выстрелил обвиняемый. Пострадавший до сих пор прикован к инвалидной коляске.

Напомним, что инцидент произошёл в декабре прошлого года у ночного заведения сектора Чеканы, где проводился банкет, организованный Федерацией кикбоксинга и где находился Владислав Грибинча. В тот день в заведение хотели пройти и двое других мужчин, однако охрана не впускала их, так как они не были одеты должным образом и были в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент из заведения выходил Влад и трое его приятелей, а дебоширы стояли у двери. После того, как их попросили пропустить, начался конфликт. Без каких-либо причин обвиняемый набросился на спортсмена с кулаками, тот ему ответил тем же, после чего первый вытащил пистолет и произвёл выстрел на расстоянии приблизительно 30 см. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии комы.

На суде обвиняемый не смог объяснить, почему он применил оружие, которым законно владел. Он рассказал, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не помнит, что именно произошло, пишет realitatea.md. Однако он признал свою вину в суде. Более того, выяснилось, что он обратился к своему товарищу, который помог ему предпринять попытку бегства из страны.

В итоге суд признал подсудимого виновным в попытке убийства и назначил ему наказание в виде тюремного заключения на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии закрытого типа. В срок заключения включен и предварительный арест с 29 декабря 2017 года. Кроме этого, его обязали выплатить моральный ущерб и покрыть затраты на лечение и реабилитацию в сумме 350 000 леев. Его приятель был признан виновным в укрывательстве преступления и получил условное наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отсрочкой в 2 года.