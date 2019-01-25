Суд вынес приговор в отношении двух следователей ИП Чекан, задержанных по делу о коррупции (ВИДЕО)

Суд вынес приговор в отношении двух следователей ИП Чекан, задержанных по делу о коррупции (ВИДЕО)

30 дней проведет в изоляторе следователь полицейского участка Чекан, которого на днях задержали по делу о коррупции.

Второй подозреваемый свою вину признал и во время расследования останется на свободе, передаёт publika.md. По данным прокуроров, полицейские обещали за вознаграждение закрыть дело одного из подследственных, но в итоге того осудили. Тогда мужчина сообщил в прокуратуру о взятке, которую дал следователям. Теперь полицейским грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в начале текущего месяца сотрудники НАЦ задержали трёх полицейских ИП Чекан, которых подозревают в попытке скрыть грабёж за денежное вознаграждение. А сегодня в руки правоохранителей попал шестой сотрудник ИП Чекан, который также подозревается в получении взятки.

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