Суд вынес приговор таксисту, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть пешехода в столице

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Суд удовлетворил требование прокуроров и приговорил к 5-и годам лишения свободы водителя такси, который осенью 2017 года сбил насмерть пешехода, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Кроме этого, таксист был лишён права на вождение на 5 лет. Суд также обязал обвиняемого выплатить родственнику жертвы моральный и материальный ущерб на сумму 200 000 леев, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что трагедия произошла 19 ноября 2017 года на Мунчештском шоссе в столице. 22-летний водитель такси, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть переходившего в неположенном месте пешехода. Погибшим являлся 47-летний житель Хынчештского района.

В конце прошлого года суд первой инстанции вынес обвиняемому наказание не связанное с лишением свободы. Однако прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его, настояв на тюремном заключении подсудимого.