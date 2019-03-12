Суд вынес приговор полицейскому, который пытался за деньги “отмазать” обвиняемого от уголовного наказания

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Апелляционная палата Кишинёва вынесла приговор в отношении двух братьев, один из которых являлся сотрудником Управления столичной полиции, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, полицейский и его брат вымогательством получили 1 000 евро от подсудимого за то, чтобы повлиять на прокурора. Они обещали, что смогут добиться смягчения уголовного наказания, полученного за мошенничество, а также организовать возврат конфискованного имущества.

Вчера, 11 марта, суд приговорил обвиняемых к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме этого, осужденный, работавший в качестве полицейского, был лишен права занимать государственные должности на 5 лет.