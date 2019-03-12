Суд вынес приговор полицейскому, который пытался за деньги “отмазать” обвиняемого от уголовного наказания

Суд вынес приговор полицейскому, который пытался за деньги “отмазать” обвиняемого от уголовного наказания

Апелляционная палата Кишинёва вынесла приговор в отношении двух братьев, один из которых являлся сотрудником Управления столичной полиции, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, полицейский и его брат вымогательством получили 1 000 евро от подсудимого за то, чтобы повлиять на прокурора. Они обещали, что смогут добиться смягчения уголовного наказания, полученного за мошенничество, а также организовать возврат конфискованного имущества.

Вчера, 11 марта, суд приговорил обвиняемых к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме этого, осужденный, работавший в качестве полицейского, был лишен права занимать государственные должности на 5 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md