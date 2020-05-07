Суд вынес приговор подростку из Оргеева, убившему своего друга из-за игровой приставки

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Подросток из Оргеева, который убил своего друга из-за игровой приставки Xbox, был приговорён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Вердикт был вынесен после того, как прокуратура Оргеевского района доказала вину подсудимого по двум статьям: разбой и умышленное убийство.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 18 января в подвале недостроенного здания в Оргееве, куда 14-летний обвиняемый заманил своего 12-летнего приятеля. Там подросток зарезал друга ножом, после чего вытащил из его рюкзака приставку Xbox и ушёл.

На следующее утро он рассказал другому подростку о содеянном и попросил его купить два пакета для того, чтобы спрятать труп. Затем мальчик отправился с бабушкой в церковь. Однако спустя некоторое время он был задержан и помещён под предварительный арест. По данным экспертов, подсудимый нанёс жертве не менее 15 ударов ножом. На допросе он признал свою вину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд обязал законного представителя несовершеннолетнего выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 410 000 леев и 9 400 леев судебных издержек в пользу государства.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

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