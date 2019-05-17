Суд ужесточил наказание полицейскому, который вместе с двумя односельчанами изнасиловал несовершеннолетнюю из Оргеева

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Приговорённый первой судебной инстанцией к 5-и годам лишения свободы полицейский, который два года назад вместе с двумя односельчанами изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в Оргееве, получил ещё несколько лет тюрьмы. Такое решение было принято после того, как прокуроры обжаловали решение первой инстанции и потребовали ужесточить наказание.

Напомним, что в июле 2018 года суд Оргеева признал подсудимого виновным только по одному из пунктов обвинения – изнасилование. А по другому пункту обвинения, выдвинутому прокурорами – соучастие в изнасиловании, судьи оправдали его. В связи с этим прокуроры обжаловали приговор, настояв на том, чтобы обвиняемый был признан виновным и по второму пункту обвинения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ. Таким образом, решением Апелляционной палаты ходатайство прокуроров было удовлетворено. Полицейского признали виновным по двум пунктам обвинения, он получил в целом 7 лет лишения свободы.

Напомним, что резонансный случай произошел в ночь с 22 на 23 июля 2017 года на дискотеке в селе Пеливан, когда обвиняемые, которые были знакомы с жертвой, заманили ее в автомобиль под предлогом того, чтобы отвезти домой. В итоге двое мужчин надругались над 16-летней девушкой в присутствии третьего, который был за рулем и оказался полицейским из Инспектората полиции Оргеева.

В результате расследования, однако, удалось выяснить, что четырьмя днями ранее над несовершеннолетней надругался и сам блюститель закона. Он пригласил девушку на свидание и, обманув, что ему нужно рассмотреть жалобу, привез ее в инспекторат, где и изнасиловал в своем кабинете.

Впоследствии девушка обратилась в полицию. Правоохранительные органы задержали двух жителей села Ватичь, обвиненных в изнасиловании, а после и полицейского, которого обвинили в изнасиловании и в соучастии в нем.

Стоит отметить, что двое мужчин были приговорены осенью прошлого года к 4 годам лишения свободы с отсрочкой после того, как полностью признали свою вину. Что касается полицейского, он был освобожден от занимаемой должности сразу же после задержания, а до вынесения приговора находился под арестом. На днях прокуратура района Оргеев приговорила его к 5 годам лишения свободы за изнасилование, но судьи решили не наказывать его за соучастие в изнасиловании во втором случае.