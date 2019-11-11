Суд утвердил результаты выборов: Ион Чебан – официально новый примар Кишинева

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Суд утвердил сегодня, 11 ноября, результаты второго тура выборов и мандат нового генерального примара муниципия Кишинев.

Таким образом, Ион Чебан может приступить к исполнению своих обязанностей на посту градоначальника. Сразу после оглашения вердикта Чебан отметил, что намерен начать работу как можно скорее, и рассказал, что прошедшее с момента второго тура выборов время он посвятил планированию, оценке, мониторингу и важным встречам с инвесторами и организациями, которые будут поддерживать примарию. В числе приоритетов нового примара – ремонт дорог, искоренение коррупции в примарии, решение проблем ЖКХ, а на краткосрочный период – назначение вице-примаров, подготовка города к холодному сезону и т.д.

Напомним, 3 ноября Чебан одержал победу во втором туре выборов генерального примара, набрав 52, 39% голосов.