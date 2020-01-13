Суд рассмотрит сегодня требование прокуроров об аресте на 30 суток Виорела Мораря

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Суд сектора Чеканы рассмотрит сегодня запрос прокуроров о помещении бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря под предварительный арест на 30 суток, так как сегодня, 13 января, истекают 72 часа с момента его задержания.

Стоит отметить, что 11 января ему были выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Виорел Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года он получил от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал против юридических требований, начав уголовный процесс. Затем он вел уголовное преследование и сфальсифицировал процессуальные документы в рамках уголовного дела. Все эти действия предпринимались, исходя из личных интересов, а также в интересах бывшего лидера демократов и ряда лиц его окружения, чтобы защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в рамках уголовного преследования бывший глава АП не признался в совершении преступлений, которые ему вменяются, и отказался сотрудничать со следствием.