Суд рассмотрит сегодня требование прокуроров об аресте на 30 суток Виорела Мораря

Суд рассмотрит сегодня требование прокуроров об аресте на 30 суток Виорела Мораря

Суд сектора Чеканы рассмотрит сегодня запрос прокуроров о помещении бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря под предварительный арест на 30 суток, так как сегодня, 13 января, истекают 72 часа с момента его задержания. 

Стоит отметить, что 11 января ему были выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Виорел Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года он получил от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал против юридических требований, начав уголовный процесс. Затем он вел уголовное преследование и сфальсифицировал процессуальные документы в рамках уголовного дела. Все эти действия предпринимались, исходя из личных интересов, а также в интересах бывшего лидера демократов и ряда лиц его окружения, чтобы защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в рамках уголовного преследования бывший глава АП не признался в совершении преступлений, которые ему вменяются, и отказался сотрудничать со следствием.

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