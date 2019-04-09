Суд рассмотрит дело трёх молдаван, подозреваемых в махинациях с выдачей водительских прав

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Антикоррупционная прокуратура северного региона завершила и передала в суд два уголовных дела, возбужденных в отношении трёх граждан, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, житель города Единцы вымогательством получил 850 евро от гражданина, проживающего в Дрокиевском районе. Взамен подозреваемый должен был помочь ему получить водительское удостоверение категории «В», используя рычаги влияния, которые, по его словам, у него есть в Агентстве госуслуг.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Ему грозит наказание за извлечение выгоды из влияния. Стоит отметить, что в ходе уголовного преследования был наложен секвестр на имущество подозреваемого, стоимость которого составляет 170 000 леев.

Во втором случае было установлено, что два жителя муниципия Бельцы, утверждая, что могут повлиять на чиновников из Отдела регистрации транспорта и квалификации водительского состава в Бельцах, получили от гражданина 850 евро. Взамен подозреваемые должны были посодействовать сдаче теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения категорий «D» и «E». В этом случае также был наложен секвестр на имущество подозреваемых, стоимость которого составляет 200 000 леев.

Если трое граждан Молдовы будут признаны виновными в извлечении выгоды из влияния, им грозит штраф от 150 000 до 200 000 леев или тюремное заключение на срок до 6-и лет.