Суд рассмотрел запросы прокуроров в отношении фигурантов дела “Таможня”

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Суд рассмотрел запросы прокуроров, поданных прокурорами в рамках дела «Таможня». Прокуроры потребовали применить предварительную меру наказания в отношении 5 подозреваемых, задержанных в понедельник, 18 марта.

По данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, суд частично удовлетворил запрос прокуроров, поместив под домашний арест на 30-дневный срок главу одного из отделов Таможенной службы. Двое таможенных инспектора пункта Скуляны также получили предварительную меру наказания в виде домашнего ареста на 30 дней.

Кроме этого, двух посредников было решено поместить под арест на 20-дневный срок. Один из них был помещён в изолятор НАЦ, а второй – в пенитенциарное учреждение Бельц. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров в отношении третьего таможенного инспектора, фигуранта дела, который ранее был госпитализирован. Он был помещён под 30-дневный домашний арест.

Стоит отметить, что судебные слушания по данному делу состоялись сегодня, 21 марта, в центральной штаб-квартире суда муниципия Бельц. Прокуроры изучают постановление суда, после чего будет принято решение по поводу его обжалования.

Напомним, что 18 марта сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры в рамках уголовного преследования по факту коррупции провели обыски на таможенных постах в Скулянах, а также в центральном офисе Таможенной службы. В результате операции было задержано 6 человек, среди которых 3 таможенных инспектора из Унген, 2 посредника и один руководитель одного из управлений Таможенной службы главного офиса. Они подозреваются в пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния.