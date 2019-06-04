Суд продлил предварительный арест четырём обвиняемым в групповом изнасиловании на 30 дней

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Четверо обвиняемых по делу об изнасиловании двух девушек в Кишинёве останутся под арестом ещё на 30 дней. Такое решение было принято судом сектора Чеканы по запросу прокуроров. Примечательно, что адвокаты подсудимых настаивали на том, чтобы освободить их клиентов из-под ареста.

Согласно полученной информации, обвиняемые не признали свою вину. Ещё двое подозреваемых, которые проходят фигурантами этого дела, до сих пор находятся в розыске, передаёт realitatea.md.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир дома в центре столицы. После того, как подозреваемые вернулись с праздника, организованного за городом, они направились в квартиру, в которой находились две девушки, одна из них – 16-летняя. В результате психологического давления они изнасиловали девушек, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа, в результате чего она скончалась спустя несколько дней в больнице. Второй потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию. Четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 26 лет были задержаны. Ещё двое подозреваемых были объявлены в розыск.