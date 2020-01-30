Суд продлил на 20 дней арест Виорела Мораря

Суд продлил на 20 дней арест Виорела Мораря

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь останется под арестом ещё на 20 суток. Прокурор настаивал на продлении ареста на 30 дней, но столичный суд сектора Чеканы удовлетворил данное требование лишь частично.

Адвокат обвиняемого Василе Фолтя заявил, что будет оспаривать заключение судей, пишет tv8.md.

Бывшего главу Антикоррупционной прокуратуры задержали 10 января по требованию Генпрокурора после проведённых проверок в учреждении, которое он возглавлял. Морарю инкриминируют превышение полномочий, поделку процессуальных актов и вмешательство в ход расследования уголовного дела.

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