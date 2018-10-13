Суд признал законным приговор, вынесенный в Италии в отношении парикмахера из Калараша

Суд Кишинёва признал законным приговор, вынесенный властями Италии в отношении Серджиу Будуянэ по обвинению в убийстве жителя Туниса.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, суд оставил в силе предварительный арест до момента заключения. Срок наказания будет рассчитываться с 12 октября 2018 года. Стоит отметить, что за преступление, совершённое в Италии, парикмахер из Калараша может отсидеть срок на родине.

Напомним, что Серджиу Буруянэ – один из подозреваемых в насильственной стрижке парней на АЗС. Инцидент, после которого в руки правоохранителей попал Буруянэ, произошёл в июле на автозаправочной станции в Калараше. Группа мужчин от 20 до 30 лет напала на двух молодых людей из-за того, что у них длинные волосы. Мужчины издевались, частично избивали парней, а в итоге состригли им волосы, потому что их стрижки показались нападающим «не очень мужскими». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, Серджиу Буруянэ был приговорен итальянскими властями к лишению свободы за убийство жителя Туниса, которое произошло в 2012 году. Однако тогда обвиняемый покинул территорию Италии, после чего его объявили в международный розыск. Буруянэ спрятался на родине и до недавних пор находился на свободе и разгуливал по Молдове, так как итальянские власти не отправили необходимый для его ареста пакет документов.

Стоит отметить, что кроме убийства и нашумевшего носильного состригания волос, на счету Буруянэ числятся ещё множественные правонарушения, а точнее в 2010 году он участвовал в избиении итальянских карабинеров. Кроме этого, он фигурирует в 6 делах об административных нарушениях и в ещё одном уголовном за хулиганство.