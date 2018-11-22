Суд принял решение в отношении бывшего председателя АО “Лэстэраш”

Суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Буюканы продлил сегодня мандат на арест в отношении бывшего главы АО «Лэстэраш».

Так, обвиняемый останется под арестом в изоляторе НАЦ ещё на 30 дней, пишет unimedia.md.

Напомним, что бывший председатель общественной ассоциации «Лэстэраш» был задержан сотрудниками НАЦ по обвинению в злоупотреблении служебным положением в конце октября текущего года.

Согласно материалам дела, подозреваемый в период с сентября 2015 года по август 2017-го, будучи председателем Ассоциации «Лэстэраш», ежемесячно собирал у родителей воспитанников детского сада №199 денежные средства в размере от 1 200 до 1 400 леев взамен на дополнительные услуги, которые воспитанники детского сада так и не ощутили. По подсчётам Национального антикоррупционного центра в фонд Ассоциации ежемесячно поступало около 600 000 леев, большая часть из которых поступала в семейный бюджет председателя. Стоит отметить, что с 12 ноября должность директора детского сада заняла Виорика Пеливан.