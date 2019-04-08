Суд принял первое решение в отношении сотрудников НИП, которые проходят по делу о коррупции

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Антикоррупционная прокуратура сообщает, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров по поводу применения превентивных мер наказания в отношении сотрудников Национального инспектората патрулирования, задержанных по делу о коррупции.

Таким образом, в отношении двух патрульных полицейских был наложен арест на 30-дневный срок. Слушания по данному делу состоялись в пятницу в суде Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Чеканы, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. Кроме этого гражданское лицо, задержанное в рамках уголовного дела, находится под следствием, но в его отношении не было применено наказание, связанное с лишением свободы. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Напомним, что 4 апреля сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции совместно с прокурорами провели обыски в автомобилях, домах и кабинетах подозреваемых в деле о коррупции. В результате этого были задержаны два сотрудника северного подразделения НИП и одно гражданское лицо.

Согласно материалам дела, некоторые сотрудники НИП, занимающие руководящие должности, внедрили преступную схему по сбору денежных средств у своих подчинённых за сокрытие фактов коррупции в рядах сотрудников Национального инспектората патрулирования. Незаконные действия патрульных инспекторов документировались на протяжении шести месяцев, в результате чего был возбужден ряд уголовных дел по фактам активной и пассивной коррупции, а также извлечения выгоды из влияния.