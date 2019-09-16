Суд отправил за решётку отца и сына из Теленешт за жестокое убийство женщины, пытавшуюся спасти свою дочь от смерти

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Отец и сын из Теленешт были приговорены к 21 и 19 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа за убийство женщины из Теленешт, совершенное с особой жестокостью, а также за причинение телесных повреждений её дочери, которая пыталась спасти мать.

Согласно материалам дела, отец и его 20-летний сын вооружились ножом и нунчаками (восточное холодное оружие) и вошли во двор женщины, чтобы её убить. Там, пока сын держал жертву, отец наносил ей удары ножом и нунчаками. В этот момент вмешалась мать жертвы, она стала кричать, чтобы защитить дочь. Тогда преступники поменялись ролями: сын, который изначально держал жертву, продолжил «дело» отца, нанося удары руками и ногами жертве. А отец с особой жестокостью убил её мать, несмотря на то, что на этот раз дочь заступилась за неё.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, суд приговорил отца к 21 году лишения свободы и обязал его выплатить моральный и материальный ущерб в размере 240 тысяч леев. Его сын получил 19 лет тюрьмы и 180 тысяч леев ущерба. Кроме этого, оба обязаны выплатить более 70 тысяч леев на похороны, судебные издержки и юридическую помощь.

Подсудимые обжаловали приговор на том основании, что отец должен получить более мягкое наказание, а сын должен быть освобожден от ответственности, поскольку он не совершал это преступление. Тем не менее Апелляционный суд Кишинёва оставил в силе приговор и вынесет обоснованное решение 9 октября текущего года. Стоит отметить, что приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Верховном суде.