Суд обязал кадастрового инженера оплатить примэрии Кишкарен около полумиллиона леев за мошенническую сделку с земельным участком

0

12 июня 2019 года было завершено рассмотрение в первой инстанции запроса, направленного Антикоррупционной прокуратурой в интересах примэрии коммуны Кишкарены Сынжерейского района. По требованиям прокуроров, бывший кадастровый инженер должен выплатить 445 644,57 леев в пользу примэрии.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, причиной подачи ходатайства в суд послужила мошенническая сделка купли-продажи земельного участка площадью 0,74 га, предназначенного для строительства. Участок ранее принадлежал примэрии коммуны, но в ноябре 2000 года был продан бывшему кадастровому инженеру примэрии по сниженной цене, в результате чего местному бюджету был нанесён материальный ущерб в размере 445 644,57 леев. По факту злоупотребления служебным положением было возбуждено уголовное дело с учётом срока давности с момента преступления. Прокуратура подала ходатайство о возмещении материального ущерба примэрии коммуны Кишкарены.

В результате этого 12 июня 2019 года суд города Бельцы со штаб-квартирой в городе Сынжерей удовлетворил ходатайство прокуратуры, в отношении бывшего кадастрового инженера было наложено обязательство выплатить материальный ущерб, причинённый в результате незаконной сделки купли-продажи земельного участка на сумму 445 644,57 леев. Кроме этого, он обязан оплатить государству судебные издержки на сумму 13 369, 33 леев.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате Бельц.