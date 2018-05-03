Суд обязал бывшего министра Киринчука извиниться за оскорбления в адрес русских

Суд Кишинёва обязал бывшего министра транспорта и члена Либеральной партии Юрия Киринчука извиниться за оскорбления, высказанные в адрес русского народа.

Слова, “брошенные” Киринчуком ещё в 2016 году, суд расценил как “подстрекательство к дискриминации”, передаёт tass.ru.

“Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления”, – отмечено в документе.

Напомним, что ещё в 2016 году до того, как бывший министр транспорта попал на скамью подсудимых за преступные схемы при строительстве дорог, он написал в сети Facebook, что “большинство русских – лентяи и пьяницы”. Он также написал, что сближение Молдовы и России – это “худшее из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости”.

Его резкие высказывания осудили Посольство РФ в Молдове, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. После того, как он отказался извиняться, в суд на либерала подали граждане Молдовы.