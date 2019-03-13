Суд наложил арест на родительский дом Киртоакэ в Колонице

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На родительский дом Дорина Киртоакэ в Колонице был наложен арест решением суда Кишинева. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам либерал, опубликовав заключение инстанции, вынесенное 24 января этого года.

– Арест был наложен 24 января 2019 года – в День объединения румынских княжеств (сообщили об этом только сегодня, боялись избирательной кампании). Родительский дом в Колонице был построен дедушкой и бабушкой во времена Великой Румынии, а сегодня его расценивают как имущество, добытое преступным путем. Каким преступным путем, если он построен в 1936 году и унаследован? – возмутился Киртоакэ.

Напомним, что Дорин Киртоакэ был задержан по делу о платных парковках в прошлом году. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния, за что ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Также Киртоакэ проходит по делу о нанесении муниципальному бюджету ущерба на сумму примерно 66 миллионов леев. Бывший генпримар свою вину не признает, пишет tv8.md.