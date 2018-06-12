Суд Кишинёва раскрыл секрет долголетия и запланировал дела на рассмотрение на тысячи лет вперёд

Расписание заседаний далёкого будущего можно увидеть на официальной странице столичного суда.

Так, согласно официальным данным, заседание по одному из дел назначено на 5015 год, то есть через 2997 лет. Проводиться оно будет в суде сектора Рышкановка и поручено Геннадию Бырназу – фигуранту дела «Ландромат».

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда заседание, которое будет вести Геннадий Бырназ, запланировано на 5015 год. В прошлый раз представитель столичного суда отделения Рышкановка Рита Секриеру пояснила ситуацию тем, что этот судья отстранен от должности, и пока не будет решена его дальнейшая судьба, дата рассмотрения порученного ему дела будет абстрактной.

Кроме этого дела, есть и другие заседания, назначенные на далёкое будущее. Так, в 3018 году в секторе Ботаника заседание проведёт Светлана Бриа. На этот раз представители пресс-службы суда Кишинёва утверждают, что это техническая ошибка, которая в ближайшее время будет исправлена, пишет unimedia.md.