Субботний марш ЛГБТ будет усиленно охранять полиция

В связи с грядущим маршем солидарности руководство полиции организовало встречу с представителями общества ЛГБТ, чтобы обсудить план проведения мероприятия и меры безопасности.

Сотрудники полиции обещают обеспечить общественный порядок и безопасность, а также режим дорожного движения во время марша солидарности ЛГБТ, который пройдёт завтра, 19 мая, в Кишинёве. План действия был обсуждён за круглым столом представителями ЛГБТ и заместителем начальника Генерального инспектората полиции, а также другими представителями правоохранительных органов.

Представители полиции гарантируют приложение всех усилий для обеспечения безопасности во время мероприятия и предоставления права на свободное выражение всех граждан, независимо от интересов, убеждений и взаимосвязей.

Кроме этого, полиция выступили со следующим призывом к самим участникам и гражданам страны:

соблюдать закон, общественный порядок и требования органов правопорядка;

воздерживаться от действий, которые могут препятствовать мирному поведению мероприятия и подстрекательства к таким действиям, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье как участников марша, так и сотрудников полиции, находящихся при исполнении;

во время марша не иметь при себе оружие взрывоопасные предметы, запрещённые вещества или другие предметы, которые могут угрожать жизни или здоровью людей.

Полиция также настоятельно призывает участников, а также граждан в случае чрезвычайной ситуации звонить в Службу 112 или 902 или обращаться в ближайший инспекторат полиции. А водителям настоятельно рекомендуют быть терпимее и следовать указаниям сотрудников патрульной полиции.

Напомним, что в конце прошлой и начале этой неделе в Комрате, Бельцах и Кишинёве прошло грандиозные празднование Дня семьи. Мероприятия, организованные Благотворительным фондом первой леди «Din Suflet» под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона, посетили тысячи семей и приверженцев традиционной семьи.