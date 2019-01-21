Студенты-стажеры при президентуре посетили здание парламента (ФОТО)

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Студенты из диаспоры, которые в настоящее время проходят практику в аппарате президента, посетили здание парламента.

Как сообщила на своей странице в соцсети советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга, молодые люди ознакомились с самыми важными моментами в истории становления законодательного органа страны, в том числе со списком выдающихся личностей, которые поспособствовали обретению независимости нашего государства и стояли у истоков создания первого парламента и Конституции. Также стажеры посетили музей законодательного органа, его важные рабочие залы, среди которых зал заседаний и зал Европы. Во время экскурсии молодые люди узнали о том, как работает парламент, каковы его структуры, а также, как избираются депутаты.

Напомним, что президентская администрация каждый год открывает свои двери для молдавских студентов из диаспоры. Несколько стажеров уже трудоустроены в аппарате главы государства. Отбор практикантов проходит по итогам рассмотрения их заявок, которые можно направить по адресу: hr@prm.md.