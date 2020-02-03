Студенты смогут проходить практику в столичной примарии

0

Управления и предприятия, подведомственные примарии муниципия Кишинёв, откроют свои двери для студентов Государственного университета, Технического университета, Университета медицины и фармации. Учащиеся смогут пройти практику в этих учреждениях.

Генеральный примар столицы Ион Чебан заявил, что в результате проверки он нашёл целый ряд вакантных мест в департаментах примарии и подведомственных предприятиях. В этой связи, пишет moldpres.md, он призвал руководство этих учреждений привлекать специалистов и приветствовать прохождение практики студентами.