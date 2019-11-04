Студентов-иностранцев будут тестировать на наркотики при приёме в Медуниверситет и перед каждой сессией

Студентов-иностранцев будут тестировать на наркотики при приёме в Медуниверситет и перед каждой сессией

Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану ужесточит правила приёма на учёбу иностранных граждан после громкого дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в Службе информации и безопасности РМ.

Ректор медуниверситета Эмиль Чебан объявил о введении процедуры тестирования на наркотики для иностранных граждан как при поступлении на учебу, так и перед каждой экзаменационной сессией. В то же время, иностранных студентов предупредили, что за оскорбительное поведение и нарушение закона им грозит экстрадиция из Республики Молдова, пишет radiochisinau.md.

По данным СИБ, за последние 3-4 года около 30 иностранных студентов были высланы из Молдовы из-за нарушения законодательства.

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