Студентов-иностранцев будут тестировать на наркотики при приёме в Медуниверситет и перед каждой сессией

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Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану ужесточит правила приёма на учёбу иностранных граждан после громкого дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в Службе информации и безопасности РМ.

Ректор медуниверситета Эмиль Чебан объявил о введении процедуры тестирования на наркотики для иностранных граждан как при поступлении на учебу, так и перед каждой экзаменационной сессией. В то же время, иностранных студентов предупредили, что за оскорбительное поведение и нарушение закона им грозит экстрадиция из Республики Молдова, пишет radiochisinau.md.

По данным СИБ, за последние 3-4 года около 30 иностранных студентов были высланы из Молдовы из-за нарушения законодательства.