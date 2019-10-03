Студентки, избившие женщину на столичной улице, рискуют получить запрет на въезд в страну

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Полиция инициировала уголовный процесс по факту произошедшего на днях инцидента. Напомним, что четыре студентки напали на молодую женщину посреди улицы в столице в присутствии её дочери и устроили драку. Известно, что нападавшие в возрасте от 20 до 22 лет родом из Израиля. Все они были студентками-третьекурсницами Государственного университета медицины и фармакологии.



1 октября правоохранители возбудили уголовное дело по факту группового хулиганства, однако нарушители не присутствовали на последовавших слушаниях. Их не оказалось по месту жительства, а по указанным номерам телефонов никто не отвечал. Таким образом, иностранные граждане совершили преступление против общественной безопасности и порядка. Как следствие, есть основания предполагать, что они могут и в дальнейшем осуществлять действия, угрожающие общественному порядку.

В связи с этим полиция сектора Центр направила в Бюро по миграции и убежищу запрос на вынесение в отношении подозреваемых запрета на нахождение на территории Молдовы сроком на 5 лет.