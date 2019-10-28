Подозреваемым в избиении двух молодых людей в столичном парке грозит до 5 лет тюрьмы

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Несколько дней назад в столице произошёл чудовищный случай. Шестеро пьяных молодых людей напали на двух велосипедистов и жестоко избили их. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

По данным пресс-службы ведомства, в четверг поздним вечером в полицию поступило сообщение о том, что группа людей избивает двух молодых людей в сквере Кафедрального собора в центре столицы. На место происшествия прибыла оперативная группа, которая обнаружила молодых людей 19 и 20 лет с многочисленными травмами. Они сообщили полицейским, что шестеро неизвестных парней напали на них в сквере Кафедрального собора без каких-либо веских причин.

В результате предпринятых мер подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 до 32 лет, двое из них – несовершеннолетние. Полицейские доставили их в Республиканский наркологический диспансер для взятия биологических образцов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф в размере от 37 500 до 57 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.