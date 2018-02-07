Строительство жилого комплекса на месте рынка “на Алешина” могут разрешить сегодня (DOC)

Вопрос об изменении Зонального градостроительного плана для участка, где ранее был рынок “на Алешина”, в нарушение всех норм внесен в повестку заседания мунсовета сегодня, 7 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. По его словам, это решение было принято тогда же, 2 февраля, после заседания Комиссии земельных отношений.

Социалист рассказал, что на этом месте планируется строительство многоэтажного комплекса для облегчения проезда к будущему немецкому гипермаркету на месте пока существующего здания “ДК профсоюзов”.

– Дело в том, что проект изменения Зонального плана был одобрен без обязательных публичных консультаций. И, наверное, впервые в истории администрации Кишинёва, специалисты Главного управления архитектуры. включая и главного архитектора, высказали особое мнение в информативной ноте, которой почему-то не оказалось в присланных советникам материалах. Вот и выходит, что администрацию не интересует мнение жителей, они соблюдают лишь интересы крупного бизнеса, – заявил Одинцов.