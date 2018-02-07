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Строительство жилого комплекса на месте рынка “на Алешина” могут разрешить сегодня (DOC)

Строительство жилого комплекса на месте рынка “на Алешина” могут разрешить сегодня (DOC)

Вопрос об изменении Зонального градостроительного плана для участка, где ранее был рынок “на Алешина”, в нарушение всех норм внесен в повестку заседания мунсовета сегодня, 7 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. По его словам, это решение было принято тогда же, 2 февраля, после заседания Комиссии земельных отношений.

Социалист рассказал, что на этом месте планируется строительство многоэтажного комплекса для облегчения проезда к будущему немецкому гипермаркету на месте пока существующего здания “ДК профсоюзов”.

– Дело в том, что проект изменения Зонального плана был одобрен без обязательных публичных консультаций. И, наверное, впервые в истории администрации Кишинёва, специалисты Главного управления архитектуры. включая и главного архитектора, высказали особое мнение в информативной ноте, которой почему-то не оказалось в присланных советникам материалах. Вот и выходит, что администрацию не интересует мнение жителей, они соблюдают лишь интересы крупного бизнеса, – заявил Одинцов.

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