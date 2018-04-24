Строительство гипермаркета на Рышкановке сделает движение в этой зоне катастрофическим (ВИДЕО)

Об этом предупреждает мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов, доказывая свои слова расчетами.

Он рассказал, что улицы Б. Воевод и Киев уже сейчас чрезвычайно перегружены, даже вне часов пик, а гипермаркет – добавит к потоку еще 400-500 автомобилей в час. При этом пиковое время наибольшего посещения будет приходиться на 18.00 – 20.00 часов, когда люди после работы заезжают за покупками. И именно в это время на улицах Киев и Б. Воевод на данный момент самые большие пробки.

– Часть транзитных (через район Рышкановка на Чеканы) авто вынуждены будут заезжать за покупками, что предполагает:

1. Поворот налево в сторону объекта с ул. Киев и последующий выезд с объекта на ул Б. Воевод;

2. Заезд и выезд с/на улицу Б. Воевод.

Теперь прикиньте время, необходимое водителю на заезд и выезд в/из объекта. Как это повлияет на поток машин? Мне лично это очевидно! Добавьте к вышесказанному машины жителей и посетителей комплекса, который будет вместо рынка “Алешино”. А там “продавливается” три этажа торгового комплекса + 15 жилых этажей.

К сожалению, приватизация участка бывшего ДК и аренда участка до тротуара ( это украденная у общества территории, которая могла быть использована в других целях нежели парковка гипермаркета + спилят ели) утверждена большинством голосов в мунсовете нашими коллегами! (Фракция ПСРМ не голосовала.)

Также и PUZ участка бывшего рынка “Алешино” уже утвержден на Комиссии земельных отношений ДО публичных слушаний, и пока не одобрен на Мун Совете.

Что можно сделать?

В идеале, по требованию жителей Рышкановки запретить строительство такого объекта, как гипермаркет, и сформировать современный сквер вокруг храма. Мунсовет мог бы выделить в обмен другой участок, более удобный для города и приемлемый для бизнеса. В этом случае у экс-директора Феносы есть возможность реального решения проблемы, а не временного приостановления, используя “возможности” своих протеже.

Что придётся делать?

Городу придётся выделять в будущем огромные средства из бюджета на реализацию объезда района Рышкановка для транзитных авто. Поток машин в сторону Чокан должен миновать жилые кварталы Рышкановки.

Но как это сделать, и сколько это будет стоить – вот вопросы, на которые частично ответит комплексная транспортная схема и, думаю, это не сильно понравится жителям.

Почему бы инвестору не проинвестировать и строительство транспортных развязок?