Строгий контроль: правоохранители следят за соблюдением карантина в ряде населенных пунктов страны

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Смешанные группы спасателей, карабинеров, полицейских и военных следят за соблюдением карантинного режима в ряде населенных пунктов страны и обеспечивают доступ экономических агентов, которые снабжают данные зоны продуктами питания и фармацевтическими товарами, а также предоставляют банковские услуги.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), вчера, 2 апреля, за соблюдением карантинного режима в муниципии Сороки, городе Штефан-Водэ и в селе Карахасань Штефан-Водского района следил 61 представитель МВД и Минобороны. Было также задействовано 20 единиц спецтехники.

Согласно полученным данным, в Штефан-Водском районе установлено 4 стационарных и 3 мобильных поста, а в муниципии Сороки – 5 стационарных поста и 2 фильтра. Действия, предпринимаемые спасателями, сотрудниками полиции и военнослужащими, направлены на обеспечение защиты граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти.

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о мерах профилактики COVID-19. Жителям страны рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу. Такие сообщения сотрудники ГИЧС озвучивают с помощью громкоговорителей в карантинных зонах, а также в 20 населённых пунктах Унгенского района.

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