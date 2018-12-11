Стремительные роды в машине скорой помощи: врачи Оргеева помогли малышу появиться на свет по дороге в роддом

Стремительные роды в машине скорой помощи: врачи Оргеева помогли малышу появиться на свет по дороге в роддом

Врачи скорой помощи помогли новорожденному появиться на свет после того, как у беременной начались стремительные роды по дороге в роддом.

По данным пресс-службы Национального центра догоспитальной медицинской скорой помощи, случай произошёл в ночь на 11 декабря в селе Киперчены Оргеевского района. Роженица находилась на 38 неделе беременности, это были её третьи роды. По дороге в родильный дом у женщины начались стремительные роды, поэтому врачи скорой помощи помогли малышу появиться на свет.

Благодаря своевременным действиям специалистов, родился здоровый мальчик с весом 3 кг без каких-либо отклонений. Женщина и новорожденный были доставлены в роддом Оргеевского района.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md