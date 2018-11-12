Стрельба в муниципии: на сей раз в Вадул-луй-Водэ

Стрельба в муниципии: на сей раз в Вадул-луй-Водэ

Сегодня утром в полицию обратилась жительница пригорода Вадул-луй-Водэ, которая утверждает, что в дверь её дома стреляли.

Как сообщила для deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, 60-летняя женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что услышала выстрел посреди ночи, но только рано утром заметила, что стреляли в её дверь.

– По указанному адресу прибыла оперативная группа ИП Чокана, сотрудники которой извлекли пули и направили на экспертизу, чтобы установить, из какого оружия были произведены выстрелы. В настоящее время подозреваемых нет, но по этому делу возбуждено уголовное дело за хулиганство, – добавила Стати.

Сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры для установки вида оружия и задержания виновных лиц. Напомним, что ранее неизвестные расстреляли троллейбусы у столичного Цирка.

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