Стрельба на Петриканской: родственники вышли “погулять” с пистолетом

Стрельба на Петриканской: родственники вышли “погулять” с пистолетом

Выпили и отправились развлекаться. Речь о 41-летнем жителе столицы и его нареченном сыне, которые вышли на прогулку вместе с пистолетом на улицу Петриканская. 

В момент, когда в данной зоне проезжала машина патрульной полиции, посаженный отец сделал несколько выстрелов в воздух, после чего выкинул пистолет. После инцидента родственники попытались сбежать с места происшествия, однако их задержали полицейские.

Несмотря на то, что все доказательства подтверждают вину мужчины, признавать ее он отказался. Более того, он был “навеселе”: в крови обнаружили алкоголь. За выходку кишиневцу грозит до 7 лет тюремного заключения, пишет publika.md.

 

 

 

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