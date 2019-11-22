Стрельба на границе с Украиной: контрабандисты пытались задавить пограничников

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В Черновицкой области пограничный наряд применил оружие в отношении контрабандистов.

Пограничники в Черновицкой области пресекли незаконный ввоз сигарет из Молдовы в Украину. Инцидент произошел накануне, 21 ноября, у села Гвоздовцы, во время перегрузки контрабандного товара в транспортные средства. Об этом проинформировали в пресс-службе Пограничной службы Украины, передаёт 2000.ua.

При попытке сотрудников погранслужбы задержать нарушителей последние проигнорировали требования представителей власти и направили на них один из автомобилей. Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, поскольку предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

Известно, что в правоохранительные органы Черновицкой области и Пограничную полицию Молдовы было сразу направлено соответствующее сообщение. Позже стало известно, что в центральную районную больницу обратились гражданские лица с огнестрельными ранениями. Начато расследование о совершении уголовного правонарушения.