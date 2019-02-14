Стрельба на границе: охотник открыл огонь по пограничникам, пытавшихся его задержать (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции Брынза подверглись нападению со стороны охотника во время его задержания, в их сторону было произведено два выстрела. Пограничникам в итоге удалось задержать охотника, им оказался 29-летний житель села Слобозия Маре Кагульского райна.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл вчера, 13 февраля. Правоохранители заметили вблизи села Слобозия Маре человека с ружьём за спиной. На приказ остановиться для проведения проверки, мужчина направил оружие в сторону пограничников и дважды выстрелил в их сторону. Затем он бросил ружьё и принялся бежать в сторону села. Для того, чтобы задержать охотника, пограничникам пришлось произвести 5 выстрелов в воздух.

Однако и при этих обстоятельствах мужчина проявил сопротивление и агрессивно вёл себя по отношению к представителям закона. В ходе проверки выяснилось, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест выявил 0,18 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного. На месте происшествия было найдено охотничье ружьё модели «ИЖ 27-Е».

Охотник был задержан на 72 часа. По факту угрозы или насилию в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг, было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.