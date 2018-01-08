Стрельба на Ботанике: один мужчина погиб, а другого госпитализировали в тяжелом состоянии (ФОТО)

Между мужчинами, вышедшими покурить на балкон, и мимо проходящим пешеходом вспыхнул конфликт.

Инцидент произошел накануне вечером в 22:00 в одной из квартир столичного сектора Ботаника, где проходила вечеринка. В какой-то момент двое приятелей решили выйти на балкон покурить. Мимо проходящий пешеход обвинил курильщиков в том, что они оплевали его, сообщает unimedia.info.

После словесной перепалки мужчина удалился, а позже вернулся с приятелем, прихватив с собой оружие. Когда жертвы снова вышли покурить, обиженный пешеход с другом принялись стрелять по мужчинам. Один из них скончался на месте от полученных травм. Другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемые в возрасте 32 и 56 лет были задержаны на 72 часа. Как оказалось, оба ранее были судимы. Если вина стрелявших будет доказана, то им грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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