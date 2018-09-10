Стрельба и звон стекла: в Кишиневе прошло задержание опасного преступника (ВИДЕО)

Сцена почти как из голливудского боевика предстала сегодня перед некоторыми изумленными и напуганными жителями столицы.

Один из них, однако, не побоялся снять на видео происходящее. Он запечатлел, как сотрудники правоохранительных органов проводили целую спецоперацию. Они, разбив окно одной из квартир многоэтажного дома, по-видимому, пытались схватить какого-то человека. Было произведено множество выстрелов, пишет deschide.md.

Глава столичной прокуратуры Штефан Шаптефраць рассказал, что действительно речь идет о спецоперации по задержанию опасного преступника с криминальным прошлым. Он ранее применил агрессию по отношению к сотруднику полиции и взял в заложники членов своей семьи, включая детей, угрожая расправой.

Прокурор также отметил, что преступник был успешно иммобилизован, и заверил, что все остались живы, а ущерб минимален.

Видео: facebook/Иван Караиванов