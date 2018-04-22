«Страстная и любящая». Чем запомнилась актриса Нина Дорошина

На 84-м году жизни скончалась актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Дорошина, известная миллионам кинозрителей по роли Надьки из логической комедии «Любовь и голуби».

Причиной смерти стала остановка сердца; о дате и времени прощания с актрисой станет известно позже.

Знаменитой актриса Нину Дорошину сделала всего одна роль. Случилось это довольно поздно по всем признакам – у нее уже была за плечами почти тридцатилетняя карьера, были и фильмы, в которых она блистала, но что-то не складывалось. Ее прежде всего знали в театральных кругах – как одну из заметных звезд «Современника», сыгравшую в этом модном театре во множестве спектаклей. Но не было прорыва на массового зрителя.

Между тем в самом начале пути у Дорошиной все складывалось отлично. Детство она провела в Иране, где ее отец заведовал закупками мехов и шкур для Красной армии, выучила там персидский язык и в одном из интервью признавалась, что Восток так и остался ее слабостью. После войны семья вернулась в Советский Союз, в небольшой подмосковный город (сейчас он стал частью Москвы), где восточной экзотики не было, зато были театральные кружки в школах. Потом она участвовала в самодеятельном театральном коллективе Клуба железнодорожников – им руководила актриса Камерного театра Мария Львовская, а потом – училась в престижном Щукинском училище и познакомилась с Олегом Ефремовым.

Благодаря Ефремову актриса и оказалась после училища в только что созданном «Современнике».

Именно в этом театре она получила то, чего ждала от актерской профессии – искренности на сцене. Играла простых девушек, влюбленных и страстных, а среди ее ролей были Катя из «Пяти вечеров», Анита из «Пятой колонны», Варя из «Вечно живых» и многие другие героини. Дорошина, кстати, не ушла из «Современника» вслед за Ефремовым, как сделала часть труппы, осталась и продолжила работать.

К тому времени – 1970 году – Дорошина почти ушла из кино, в котором начала сниматься едва ли не раньше, чем вышла на профессиональную сцену. Впервые кинозрители увидели ее в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон» в 1955 году. Роль была не слишком положительной – подруга бандита – но помогла заслужить пусть и не признание миллионов, а лишь определенное почтение со стороны подмосковной шпаны. Для юной девушки, возвращавшейся домой в темноте и на электричке, и это было хорошо.

Потом роли в кино у Дорошиной шли одна за другой, часто за год выходило несколько картин с ее участием. Но главных ролей актриса не доставалось – то уборщица, то веселая кондукторша, то подружка главной героини. И в середине 60-х она словно устала от однообразных и однотипных персонажей, ее фильмография резко оборвалась в 1966-м на фильме «Алешкина охота», где она была мамой маленького героя. А потом и ситуация с «Современником» не способствовала возвращению в кино.

Наверное, на этом все и закончилось, если бы однажды кинорежиссер Владимир Меньшов – уже получивший «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», – не увидел идущий в этом театре спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби», в котором Дорошина играла Надю. Меньшов загорелся идеей перенести эту постановку на экран – причем вместе с актрисой. Его не остановило даже то, что та за последние пятнадцать лет снялась только в эпизоде в комедии «По семейным обстоятельствам». Он поверил, что Дорошина справится с привычной ролью – и она его не подвела, сыграв преданную жену так, что ее Надьку запомнила вся страна.

Удивительно, но этот успех не вернул Дорошину в кино. Она продолжила работать в «Современнике», играла в постановке по Шекспиру и в пьесах Николая Колоды, не требуя какого-то особого отношения к себе. А к своей звездной роли относилась актриса очень спокойно и говорила в интервью, что Надежда с ней самой «внутренне не совпадает». Она любила эту героиню, но предпочитала марокканку Аниту из «Пятой колонны» по Хемингуэю – Дорошиной была близка эта страстная и любящая женщина.