Страсти по-молдавски: в Риме молдаванин избил жену на глазах у ребёнка

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 39-летнего гражданина Молдовы после того, как тот избил жену на глазах их несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщает итальянская пресса, события произошли в поселении Торре Гайя в Риме. Местный полицейский патруль услышал шум и крики. По прибытии на место происшествия полицейские задержали молдаванина, который избивал свою 31-летнюю жену, также уроженку Молдовы. За агрессивными действиями мужчины наблюдал несовершеннолетний ребёнок супругов.

Сотрудники правоохранительных органов доставили женщину в больницу. Поскольку она не в первый раз подвергалась агрессии со стороны мужа, потерпевшая подала жалобу в полицию, после чего молдаванина задержали и поместили в местную тюрьму “Регина Коэли”, пишет deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.