Страсти по-молдавски: в Риме молдаванин избил жену на глазах у ребёнка

Страсти по-молдавски: в Риме молдаванин избил жену на глазах у ребёнка

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 39-летнего гражданина Молдовы после того, как тот избил жену на глазах их несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщает итальянская пресса, события произошли в поселении Торре Гайя в Риме. Местный полицейский патруль услышал шум и крики. По прибытии на место происшествия полицейские задержали молдаванина, который избивал свою 31-летнюю жену, также уроженку Молдовы. За агрессивными действиями мужчины наблюдал несовершеннолетний ребёнок супругов.

Сотрудники правоохранительных органов доставили женщину в больницу. Поскольку она не в первый раз подвергалась агрессии со стороны мужа, потерпевшая подала жалобу в полицию, после чего молдаванина задержали и поместили в местную тюрьму “Регина Коэли”, пишет deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md