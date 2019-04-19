Страшный сон кишиневцев: Киртоакэ может вновь баллотироваться на пост примара

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Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ утверждает, что если граждане захотят этого, то он рассмотрит возможность баллотироваться на новый мандат примара муниципия Кишинев. Об этом он заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Хочу посмотреть, какова точка зрения граждан, после чего я приму решение. Для меня это не просто баллотирование, а речь идет том, чтобы вернуться к работе. Меня силой сняли с должности, и я уже не задаюсь, как раньше, простой целью победить на выборах. Если граждане будут благосклонны к моей персоне, то я рассмотрю такой вариант, – сказал он.

Киртоакэ также уверен, что лучше него в проблемах Кишинева никто не разберется.

Напомним, Дорин Киртоакэ занимал пост генерального примара с 2007 по 2018 годы. За это время молдавская столица была доведена до настоящей деградации.