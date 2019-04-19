Страшный сон кишиневцев: Киртоакэ может вновь баллотироваться на пост примара

Страшный сон кишиневцев: Киртоакэ может вновь баллотироваться на пост примара

Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ утверждает, что если граждане захотят этого, то он рассмотрит возможность баллотироваться на новый мандат примара муниципия Кишинев. Об этом он заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– Хочу посмотреть, какова точка зрения граждан, после чего я приму решение. Для меня это не просто баллотирование, а речь идет том, чтобы вернуться к работе. Меня силой сняли с должности, и я уже не задаюсь, как раньше, простой целью победить на выборах. Если граждане будут благосклонны к моей персоне, то я рассмотрю такой вариант, – сказал он. 

Киртоакэ также уверен, что лучше него в проблемах Кишинева никто не разберется.

Напомним, Дорин Киртоакэ занимал пост генерального примара с 2007 по 2018 годы. За это время молдавская столица была доведена до настоящей деградации.

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