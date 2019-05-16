Страшный диагноз: молодому парню срочно нужна ваша помощь!

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Игорю Букуру всего 20 лет. Он — единственный сын в семье легендарных молдавских музыкантов: Сергея Букура и Элины Яворской (группа O’Chad).

Уже много лет семья живёт в Киеве. В начале этого года Игорь приболел — слабость, недомогание. После того, как стал терять сознание, парень попал в реанимацию, а затем его перевели в гематологическое отделение Киевской областной больницы, где с минимальными исследованиями поставили диагноз — острый В-клеточный лейкоз.

11 марта Игорь с мамой уехали в Израиль для проведения полного обследования, пишет vzglead.md. Ему была проведена обширная диагностика, в результате чего диагноз изменили на “острый бифенотипический лейкоз”. Это крайне редкая форма лейкоза, сложно поддающаяся диагностике и выбору лечения, так как эта форма соединяет в себе как лимфобластный, так и миелобластный лейкозы.

Израильские врачи назначили протокол лечения. Лечение долгое и сложное, но это НЕ приговор. Прогнозы врачей оптимистические: по их мнению, при своевременном лечении возможно даже избежать пересадки костного мозга, пишет источник.

31 марта Игорю начали химиотерапию. На сегодняшний день проведены 4 курса. Всё это время расходы на диагностику, лечение, лекарства и пребывание покрывались силами семьи и друзей — более 50 000 долларов США. Когда ресурсы закончились, Игорь с мамой вынуждены были вернуться.

Далее случилось самое неожиданное — выяснилось, что ни в Кишинёве, ни в Киеве назначенный Игорю протокол не делают в том объёме, который требуется, заменяя или пропуская часть препаратов! Сегодня Игорь лежит в Киевской областной больнице на поддерживающей терапии. Состояние его ухудшилось, начались побочные эффекты от проведенных курсов химиотерапии.

Очевидно что, ему необходимо вернуться в Израиль и продолжить лечение там, где оно было начато. И чем быстрее, тем больше шансов. Поэтому обращение в благотворительный фонд — единственная и последняя надежда спасти жизнь этому юноше, ничего ещё в жизни не успевшему, но с большими планами и огромным желанием жить.

Для того, чтобы пройти лечение полностью (6 месяцев), необходимо 84 747 долларов США. Это сумма на момент выписки.

31 533,37 долларов США — госпитализация (пребывание в стационаре).

53 213,58 долларов США — стоимость лекарств, анализов и химиотерапии.

Из этой суммы родители парня оплатили около 5 000 долларов. Осталось собрать $80 000 — это будет для Игоря спасением!

Контакты:

Сергей Букур (папа) – тел. 380 630 115515

Элина Яворская (мама) – тел. 380 632 389693

Банковские реквизиты: AO PRIORITATE

IBAN: MD68AG000000022513640382

BC: «MOLDOVA-AGRIONDBANK» SA

BANK’s CODE: AGRNMD2X710