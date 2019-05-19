Страшные подробности: погибшие в канализационном люке парень и девушка должны были сыграть свадьбу в августе

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Молодые люди, упавшие вчера в канализационный люк, наполненный водой в Бучумень, Унгенского района, должны были в августе сыграть свадьбу. 21-летняя девушка и 25-летний парень умерли, держась за руки.

Как пишет местная пресса, первой гулять вышла девушка, которая и упала в люк глубиной 5 метров. Возлюбленный пытался ее спасти, но сам провалился в него.

На спасательную операцию ушло порядка часа, однако молодые люди были уже мертвы, когда их вытащили из люка, пишет realitatea.md.