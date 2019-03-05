Страшные цифры: от гриппа в Румынии скончались 165 человек

Страшные цифры: от гриппа в Румынии скончались 165 человек

По данным Национального центра по надзору и контролю над инфекционными заболеваниями Румынии, число пациентов, которые скончались от гриппа, достигло уже 165.

Последними жертвами болезни стали две женщины. Одной из них, 60-летней жительнице округа Клуж, диагностировали грипп типа А. Такой же диагноз поставили 82-летней женщине из Бухареста, которая также скончалась от осложнений болезни, пишет radiochisinau.md.

Примечательно, что одна из погибших была привита от гриппа. Обе женщины имели предрасположенность к заболеванию.

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