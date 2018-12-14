Страшное зрелище: колесо спецавтомобиля едва не отвалилось на ходу (ВИДЕО)

На улицах столицы разъезжал опасный спецавтомобиль, колесо которого шаталось со стороны в сторону, едва не отвалившись.

Спецавтомобиль, который, вероятнее всего, принадлежит муниципальному предприятию Regia «Autosalubritate», ехал по загруженным улицам Кишинёва и подвергал опасности других участников дорожного движения. Видео снял очевидец этого страшного зрелища, пишет protv.md.

Представители предприятия заявили, что ничего не знают об этой ситуации и обещали разъяснить её позже.