Страшное преступление в Дондюшанах: молодого человека зарезали после ссоры

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Следствие считает, что парня убил его односельчанин. Преступление произошло минувшей ночью в селе Фрасин Дондюшанского района.

По данным полиции, между 24-летним парнем и 44-летним мужчиной вспыхнула ссора, которая завершилась убийством. Мужчина схватил нож и вонзил его в живот молодого человека, пишет deschide.md. В результате этого парень скончался на месте.

Полиция задержала подозреваемого на 72 часа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства преступления.