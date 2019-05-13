Страшное преступление в Дондюшанах: молодого человека зарезали после ссоры

Страшное преступление в Дондюшанах: молодого человека зарезали после ссоры

Следствие считает, что парня убил его односельчанин. Преступление произошло минувшей ночью в селе Фрасин Дондюшанского района.

По данным полиции, между 24-летним парнем и 44-летним мужчиной вспыхнула ссора, которая завершилась убийством. Мужчина схватил нож и вонзил его в живот молодого человека, пишет deschide.md. В результате этого парень скончался на месте.

Полиция задержала подозреваемого на 72 часа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства преступления.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md