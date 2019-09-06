Страшное ДТП во Флорештах: один человек погиб, а пятеро взрослых и двое детей – получили травмы (ФОТО)

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Один мужчина скончался, а семеро человек были госпитализированы после того, как на дороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Трагедия произошла минувшей ночью на трассе М-2, между сёлами Черепково и Гвоздово.

По данным полиции, микроавтобус марки Ford Tranzit столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель микроавтобуса, который на повороте выехал на обгон грузовика. В результате этого он столкнулся с легковушкой, которая ехала по встречной полосе.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Флорешт Евгении Молчановой, после аварии один человек скончался, ещё семеро, среди которых двое детей в возрасте 5 лет и 1 года, были ранены, а оба транспортных средства получили серьёзные технические повреждения, передаёт deschide.md.

– Водитель микроавтобуса скончался на месте, а двое его пассажиров были доставлены в районную больницу Флорешт. Были госпитализированы также пятеро человек, в том числе 27-летний водитель и двое детей, которые находились во втором автомобиле, – сообщила Молчанова.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.