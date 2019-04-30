Страшное ДТП в Тараклии: есть погибший и раненые (ФОТО)

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Один пассажир погиб, ещё один и водитель попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево. Авария произошла прошлой ночью на выезде из села Кайраклия Тараклийского района.

По предварительным данным, 25-летний водитель двигался с превышением скорости. В салоне также находились двое пассажиров 22 и 52 лет, пишет deschide.md.

На выезде из села Кайраклия водитель не справился с управлением. Машину занесло, она слетела с дороги и на полном ходу врезалась в дерево на обочине.

В результате 52-летний пассажир погиб на месте. Водителя в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию районной больницы Тараклии. Второй пассажир отделался лишь закрытым переломом бедренной кости.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.